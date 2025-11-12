Macaristan Başbakanı Orban'dan AB Göç Anlaşmasına Sert Tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), "Göç ve İltica Anlaşması"nın devreye girmesi talimatı verdiğini savunarak, ülkesinin bu anlaşmayı uygulamayacağını belirtti.

Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brüksel'in anlaşmayı yürürlüğe koyma talimatı verdiğini savunan Orban, "Bir kez olsun netleştirmek istiyorum; Macaristan'da vatansever bir hükümet olduğu sürece, Göç Anlaşması'nı uygulamayacağız. Göçmenleri kabul etmeyeceğiz ve onlar için tek kuruş bile harcamayacağız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, bugün, geçen sene kabul edilen "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"nın bir parçası olan ilk "Yıllık Göç Yönetimi Döngüsü" raporunu açıklamıştı.

Raporda, bugün göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yüklerini hafifletmek amacıyla "Dayanışma Havuzu" olarak adlandırılan bir mekanizmanın kurulması önerisi yapılmıştı.

Raporda, AB genelinde üye ülkelerin farklı göç durumları ve baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geçen yıl boyunca orantısız düzeydeki gelişler nedeniyle göç baskısı altında bulunuyor. İspanya ve İtalya da aynı dönemde denizde yapılan arama-kurtarma operasyonlarının ardından orantısız sayıda geliş yaşandığı için benzer biçimde baskı altında. Bu dört üye ülke, Planın 2026 ortasında yürürlüğe girmesiyle birlikte AB'nin göç baskısı altındaki üye ülkelere yönelik dayanışma aracı olan 'Dayanışma Havuzu'na erişim hakkına sahip olacak."

Raporda, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Estonya, İrlanda, Fransa, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve Finlandiya'nın ya önceki yıl yüksek sayıda göçmen gelişi yaşadığı, ya kabul sistemlerinde süregelen baskılar bulunduğu, ya da göçün araçsallaştırılması tehdidi altında olduklarının altı çizilerek, bu nedenle söz konusu ülkelerin, "AB Göç Destek Araç Kutusu"na öncelikli erişim hakkına sahip olacağı kaydedilmişti.

AB Komisyonu, Haziran 2024'te "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"nı duyurmuştu.

Plan, temel olarak göç yükünü ilk varış ülkelerinden alıp tüm üyeler arasında dağıtmayı hedefliyor.

Anlaşmanın diğer önemli unsurları arasında, AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek, iltica başvurularını hızla sonuçlandırmak, başvurusu reddedilen kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmak ve kaynak ülkelerle işbirliğini artırmak yer alıyor.