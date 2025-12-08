Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bu yıl yaklaşık 8 milyar metreküp gazın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşacağını aktararak, " Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır." ifadesini kullandı.

Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı"na ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ile birlikte Ukrayna'daki savaşın müzakere yoluyla sona ermesi çağrısında bulunduklarını belirten Szijjarto, "Rusya'daki petrol boru hatları veya Karadeniz'deki tankerleri hedef alan enerji tedarik yollarına yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Peter Szijjarto, bu yıl yaklaşık 8 milyar metreküp gazın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşacağını vurgulayarak, "Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.