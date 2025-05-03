Macaristan Ayı Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği "Macaristan Ayı" etkinliği kapsamında, Macar tatlıları tanıtıldı.

Ankara'da, bir kafede düzenlenen etkinliğe, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Matis, iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinerek, Türkiye ve Macaristan'ın gastronomiyi ve kültürü birleştiren ülkeler olduğunu söyledi.

"Kültür ve gastro programının bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Sizlerle de bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyen Matis, 2024'te Macar-Türk Kültür yılı kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendiğini hatırlattı.

Matis, bu yıl farklı kültür programlarının düzenlenmesine odaklanıldığını söyledi.

Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs da tatlıların tarihçesini anlattı.

Konuşmaların ardından, davetlilere, Macar mutfağı tatlılarından Dobos ve Esterhazy pastaları ikram edildi, müzik dinletisi yapıldı.

Etkinlikte, "Tatlı Elçileri - Gastrodiplomasi" adlı serginin açılışı da yapıldı.