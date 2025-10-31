Haberler

Macaristan, ABD'den Rus Enerji Yaptırımlarında Muafiyet Talep Edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 7 Kasım'da Donald Trump ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarından muaf tutulmayı talep edeceğini açıkladı. Orban, ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için Rus petrol ve gazına bağımlı olduğunu vurguladı.

Orban, bir radyo kanalına, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Macaristan karayla çevrili bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını karşılamada boru hatlarından faydalanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Orban, "Amerikalıların Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlardan muafiyet tanınmasını istiyorsak, bu özel durumu onlara anlatmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine, "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtmiş, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." demişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
