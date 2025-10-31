Macaristan, ABD'den Rus Enerji Yaptırımlarında Muafiyet Talep Edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlarından ülkesinin muaf tutulmasını talep edeceğini söyledi.

Orban, bir radyo kanalına, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Macaristan karayla çevrili bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını karşılamada boru hatlarından faydalanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Orban, "Amerikalıların Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlardan muafiyet tanınmasını istiyorsak, bu özel durumu onlara anlatmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine, "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtmiş, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." demişti.