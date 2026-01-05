Haberler

Macaristan'dan, Venezuela'ya askeri müdahaleye ilişkin ortak AB açıklaması nedeniyle Kallas'a eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan AB İşleri Bakanı Janos Boka, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Venezuela ile ilgili açıklamalarının, AB'nin ortak dış politikasındaki derin krizi ortaya koyduğunu belirtti. Boka, AB'nin stratejisizliğini ve zayıflığını vurguladı.

Macaristan Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Janos Boka, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Venezuela hakkında yaptığı açıklamanın AB'nin ortak dış politikasının yaşadığı "derin krizi" gösterdiğini belirtti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Boka, AB üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle ilgili yaptığı ortak açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boka, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, Venezuela hakkında yaptığı açıklamanın AB'nin ortak dış politikasının yaşadığı "derin krizi" gösterdiğini belirtti.

AB'nin belirsiz dileklerini ifade etmekten öteye geçemediğini kaydeden Boka, Brüksel'in bölgeye yönelik bir mesajı veya "stratejisinin olmadığını" ve "çıkarlarını tanımlayamadığını" vurguladı.

Boka, Kallas'ın açıklamasının, zayıflığın ve uluslararası ilişkilerde yaşanan dönüşümün yanlış okunmasının bir göstergesi olduğunu aktararak, AB'nin gerçek bir küresel aktör olmayı hedeflemesi halinde, gelecekte bu tür açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle ilgili yaptığı ortak açıklamaya Macaristan imza atmamıştı.

AB üyesi 26 ülkenin yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumun tırmanmasını önlemek ve barışçıl çözüme ulaşılması için tüm aktörlere itidal çağrısı yapılmıştı.

Kallas, X'teki hesabından, bu ortak açıklamayı, "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından 26 AB üye ülkesi tarafından desteklenen açıklamam" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu