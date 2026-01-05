Macaristan'dan, Venezuela'ya askeri müdahaleye ilişkin ortak AB açıklaması nedeniyle Kallas'a eleştiri

Macaristan Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Janos Boka, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Venezuela hakkında yaptığı açıklamanın AB'nin ortak dış politikasının yaşadığı "derin krizi" gösterdiğini belirtti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Boka, AB üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle ilgili yaptığı ortak açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boka, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, Venezuela hakkında yaptığı açıklamanın AB'nin ortak dış politikasının yaşadığı "derin krizi" gösterdiğini belirtti.

AB'nin belirsiz dileklerini ifade etmekten öteye geçemediğini kaydeden Boka, Brüksel'in bölgeye yönelik bir mesajı veya "stratejisinin olmadığını" ve "çıkarlarını tanımlayamadığını" vurguladı.

Boka, Kallas'ın açıklamasının, zayıflığın ve uluslararası ilişkilerde yaşanan dönüşümün yanlış okunmasının bir göstergesi olduğunu aktararak, AB'nin gerçek bir küresel aktör olmayı hedeflemesi halinde, gelecekte bu tür açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle ilgili yaptığı ortak açıklamaya Macaristan imza atmamıştı.

AB üyesi 26 ülkenin yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumun tırmanmasını önlemek ve barışçıl çözüme ulaşılması için tüm aktörlere itidal çağrısı yapılmıştı.

Kallas, X'teki hesabından, bu ortak açıklamayı, "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından 26 AB üye ülkesi tarafından desteklenen açıklamam" ifadeleriyle paylaşmıştı.