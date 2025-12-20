Haberler

Macaristan, Rus Varlıklarının Kullanılmasına ve Ukrayna İçin Ortak AB Kredisine Karşı Çıktı

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'deki görüşmelerde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı çıktıklarını ve Ukrayna'ya verilen ortak krediyi reddettiklerini açıkladı. Orban, bu adımlarla Avrupa'nın savaşa sürüklenmesini önlediklerini belirtti.

BUDAPEŞTE, 20 Aralık (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri arasında gece boyu süren görüşmelerin ardından dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına karşı çıktıklarını ve Ukrayna için ortak bir AB kredisine katılmayı reddettiklerini söyledi.

Orban cuma günü sosyal medya platformları X ve Facebook üzerinden yaptığı açıklamada uzun ve zorlu bir gecenin ardından savaşın hemen gerçekleşme riskini önlemeyi başardıklarını söyledi. Orban, "Avrupa'nın Rus varlıklarını kullanarak Rusya'ya savaş ilan etmesine izin vermedik" dedi.

Orban, Rus varlıklarının kullanılmasının "Avrupa'yı savaşa sürükleyeceğini" ve Macaristan'a 1 trilyon Macar forinti (3 milyar ABD doları) tutarında mali yük getireceğini belirterek, Macar ailelerini bundan korumayı başardıklarını sözlerine ekledi.

AB Konseyi, cuma günü erken saatlerde, Ukrayna'nın önümüzdeki 2 yıl boyunca askeri ve ekonomik ihtiyaçlarını desteklemek için 90 milyar euro (105,4 milyar ABD doları) tutarında bir kredi paketini onayladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

