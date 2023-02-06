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Macaristan, 55 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi

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Macaristan, 55 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi

Macaristan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ekip gönderdi.

Macaristan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ekip gönderdi.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Retvari, Ulusal Afet Yönetimi'ne bağlı ekibin çok tecrübeli olduğunu ve Türkiye'de yapacağı çalışmalarla Türk-Macar dostluğunu da güçlendireceğini kaydetti.

Ekiple birlikte, arama kurtarma köpekleri ve 90 ton ekipmanın Macar Ordusuna ait uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Macaristan Türkiye Güncel Haberler

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