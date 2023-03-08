Macar vekiller İsveç ve Finlandiya'ya tarih vermedi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye ile beraber henüz onaylamayan Macaristan'da iktidar partisi milletvekilleri bu iki ülkeyi ziyaret etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye ile beraber henüz onaylamayan Macaristan'da iktidar partisi milletvekilleri bu iki ülkeyi ziyaret etti. Macar heyeti, parlamento onayıyla ilgili somut tarih açıklamadı.Finlandiya ve İsveç'i giden Macar iktidar partisi milletvekillerinin ziyareti sırasında yapılan açıklamada, Macaristan parlamentosunun iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağına dair net bir tarih belirtilemeyeceği bildirildi.

İktidardaki Fidesz partisini (Macar Yurttaş Birliği) temsil eden Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Csaba Hende, Helsinki'de Finlandiyalı milletvekilleriyle yapılan görüşmeye ilişkin "Bu umut verici bir başlangıç, ancak kararın ne zaman ve ne şekilde verileceğini göstermiyor" dedi.

Hende, "Bir teklifin kabul edilmesi parlamentonun karar alma mekanizmasında normalde beş ila altı hafta sürer. Bu bir kural değil, olağan bir süreçtir" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rus güçlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Üyelik için NATO üyesi 30 ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan iki ülkenin başvurusuna henüz onay vermedi.

Parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın lideri olduğu Fidesz partisi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini destekleyeceğini açıklamıştı. "Ancak bazı milletvekillerinin endişelerini gidermek için biraz daha çaba gerektiğini" ifade eden Hende, "Benim üzerinde çalıştığım şey onayın arkasında çoğunluğun olması" dedi. Macaristan'ın iktidar partisi parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip.

Macaristan'ın onay süreci Temmuz ayından bu yana parlamentoda tıkanmış durumda. Başbakan Orban geçtiğimiz günlerde, Finlandiya ve İsveç'i Macaristan'daki demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün niteliği hakkında "düpedüz yalan" söylemekle suçlamıştı.

Hende, Avrupa Parlamentosu'undaki İsveç ve Finlandiyalı üyelerin ülkesine yönelik "demokrasinin sorunlu" olduğuna ilişkin suçlamaların Macaristan'daki bazı kesimleri rahatsız ettiğini kaydetti.

"Ön koşul yok"

Macaristan'dan gelen milletvekilleriyle görüşen Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen, Macar delegasyonunun onay için herhangi bir koşul belirtmediğini söyledi

Vanhanen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyelik kriterlerini karşıladığını tamamen kabul ettiklerini ve süreci sadece NATO üyeliğiyle ilgili kriterlere göre değerlendireceklerini" söyledi.

Stoltenberg: İlerleme sağlıyoruz

Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine güvenlik gerekçeleriyle karşı çıkan Türkiye ile bu iki ülke arasındaki üçlü görüşmeler, Stockholm'deki Kuran yakma eylemleri nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı. Görüşmelere 9 Mart'ta yeniden başlanacak.

Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakan Ankara'nın İsveç'le ilgili çekinceleri sürüyor.

Yarınki görüşme öncesi açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İlerleme sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etti. Görüşme olmadan geçen uzun sürenin ardından bu toplantının yapılması başlı başına önemli" diye dedi.

Reuters / GY, BÖ