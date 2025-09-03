Haberler

Macar Dehalarının İzinde: 'Evreka!' Sergisi Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macar Kültür Merkezi'nde 11 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında 'Evreka! Macar Dehaların İzinde' adlı sergi sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Macar bilim insanlarının önemli keşiflerini ve icatlarını tarihi bir perspektiften ele alacak.

Macar Kültür Merkezi'nde, "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi 11 Eylül-20 Kasım'da sanatseverlerle buluşturulacak.

Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2025 Bilim ve İnovasyon Yılı" kapsamında, yaptığı keşifler ve bulduğu icatlar ile dünya çapında ses getiren Macar bilim insanlarını tarihi bir perspektiften ele alan sergi 11 Eylül'de açılacak.

Serginin ismiyle, Arşimet'in banyo yaparken suyun kaldırma kuvvetini keşfettiğinde kullandığı "Evreka!" (Buldum!) ifadesine de atıfta bulunuyor.

Macar bilim insanlarının keşif ve icatlarını anlatan sergi, rubik küpünden akış deneyimine, televizyondan mRNA teknolojisine kadar pek çok bilimsel buluş ve başarının arkasında yer alan, ayrıca başta Nobel Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülen isimleri ele alıyor.

Buda Kalesi mirasını korumaktan sorumlu Varkapitanysag kurumu tarafından da desteklenen serginin küratörlüğünü, tarihçi ve müzeolog Vilmos Gal üstlendi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.