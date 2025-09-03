Macar Dehalarının İzinde: 'Evreka!' Sergisi Başlıyor

Macar Kültür Merkezi'nde, "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi 11 Eylül-20 Kasım'da sanatseverlerle buluşturulacak.

Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2025 Bilim ve İnovasyon Yılı" kapsamında, yaptığı keşifler ve bulduğu icatlar ile dünya çapında ses getiren Macar bilim insanlarını tarihi bir perspektiften ele alan sergi 11 Eylül'de açılacak.

Serginin ismiyle, Arşimet'in banyo yaparken suyun kaldırma kuvvetini keşfettiğinde kullandığı "Evreka!" (Buldum!) ifadesine de atıfta bulunuyor.

Macar bilim insanlarının keşif ve icatlarını anlatan sergi, rubik küpünden akış deneyimine, televizyondan mRNA teknolojisine kadar pek çok bilimsel buluş ve başarının arkasında yer alan, ayrıca başta Nobel Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülen isimleri ele alıyor.

Buda Kalesi mirasını korumaktan sorumlu Varkapitanysag kurumu tarafından da desteklenen serginin küratörlüğünü, tarihçi ve müzeolog Vilmos Gal üstlendi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.