Macar Bakan Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'nun 'ADF120Sec' uygulamasına katıldı Açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi olan Macaristan ile teşkilat üyesi ülke kuruluşları arasındaki iş birliğine mali altyapı sağlamak amacıyla 540 milyon avroluk kredi tahsis edildiğini belirterek, "Ekonomik iş birliğine gerçekten çok önem veriyoruz ve bir yatırım fonu kurulması durumunda mevcut güvenlik durumunun ekonomiyle bağlantılı zorluklarının daha da iyi çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılan Szijjarto, Macaristan'ın da gözlemci üye olarak parçası olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Macaristan'ın teşkilat üyesi ülkelerle paylaştığı tarihten gelen ortak mirasla gurur duyduğuna vurgu yapan Szijjarto, ülkesinin teşkilata gözlemci olarak katılmasından da onur duyduklarını söyledi.

Gözlemcilik sıfatını ciddiye aldıklarını aktaran Szijjarto, "Teşkilatta sadece mevcudiyet göstermek için bulunmak istemiyoruz. Teşkilatın Avrupa'daki merkezini Budapeşte'de kurduk. Tüm üye devletlerin orada birlikte çalışmak üzere diplomatlar görevlendirmesinden de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, Budapeşte'deki merkezde görevli diplomatların gelecek yıllar için "Türk Dünyası Vizyonu" başlıklı belgenin hazırlanmasında rol oynayacağının da altını çizerek, teşkilata üye ülkeler için sunulan 1000 öğrenci bursunun da sayısının artmasını umduklarına işaret etti.

Macaristan Eximbank'ın teşkilat üyesi ülkelerdeki kuruluşlar ile Macaristan arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğine mali altyapı sağlamak amacıyla 540 milyon avroluk kredi tahsis ettiğine de dikkati çeken Szijjarto, "Bu fonun kurulması konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiği için de ayrıca çok mutluyuz. Çünkü ekonomik iş birliğine gerçekten çok önem veriyoruz ve bir yatırım fonu kurulması durumunda mevcut güvenlik durumunun ekonomiyle bağlantılı zorluklarının daha da iyi çözülebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, teşkilat kapsamındaki iş birliğinin parçası olmaktan gurur duyduklarını, üye ülkelerin Macaristan'la gurur duyması için de her şeyin yapılacağını sözlerine ekledi.