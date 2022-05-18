Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı! - Haberler

Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!
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Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan ve çıkışıyla oldukça ses getiren Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı sizlerle!
Apple'ın Mart ayında tanıttığı Mac Studio ve Studio Display ürünleri SDN ofisinde! İşte çıkışıyla oldukça ses getiren Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!
Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. iPhone SE 2022, Mac Studio, M1 Ultra ve iPad Air 5'in yanı sıra iPhone 13 için yeni renk seçeneğinin tanıtıldığı etkinlikte M1 Max ve M1 Ultra işlemcili Mac Studio ile birlikte Studio Display de tanıtıldı.
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Studio Display özellikleri
Studio Display, 600 nit maksimum parlaklığa sahip olarak çıktı. 1 milyar renk gösterip ve P3 renk gamutuna destek veren ürün, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak.Mini-LED teknolojisini benimsemeyen ve 5K çözünürlük sunan Studio Display, True Tone teknolojisi ile renk sıcaklığını ortama göre değiştirebilecek. Ayrıca parlak ışık kaynaklarıyla aydınlanan çalışma alanları için ise bir nano-texture cam seçeneği ve A13 Bionic işlemciye sahip.
Studio Display ile yeni özellikler de geldi. 12 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan ürün, Yerleşik olarak stüdyo kalitesinde üçlü mikrofon dizilimi ve hoparlör sistemlerini de içeriyor. Tasarım olarak bakıldığında ürün yerleşik stant sayesinde kullanıcılar ekranı 30 dereceye kadar eğebilme imkanı sağlıyor. Ayrıca VESA montaj adaptörü seçeceği ise yatay ve dikey kullanımı destekliyor.
Studio Display; ağ bağlantısı, yüksek hızlı çevre birimleri ve depolama aygıtları gibi seçeneklerin doğrudan ekrana bağlanabilmesi için 10 GBps'ye kadar çıkan üç adet USB-C portuna sahip. Ürün, şarj etme konusunda da oldukça iddialı. Zira 96W'a kadar güç sağlayabilen ekran, 14 inç MacBook Pro'yu bile hızlı şarj edebilme yeteneğine sahip.
Studio Display teknik özellikleri
Mac Studio özellikleri Mac Studio olarak adlandırılan yeni model, profesyonellere hitap ediyor. Boyut olarak 7.7 inç genişliğe ve 3.7 inç uzunluğa sahip olan dikdörtgen prizma şeklindeki cihaz, içerisinde MacBook Pro modellerinde gördüğümüz M1 Max ve yeni M1 Ultra işlemcisiyle birlikte geliyor. Cihazın arka tarafında 4 adet Type-C Thunderbolt girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 10 Gbps Ethernet, 2 adet USB-A, HDMI ve Pro Audio Jack (Hi-Res) girişi bulunuyor. Buna ek olarak, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 standartlarıyla birlikte geliyor. Ön tarafında ise 2 adet Type-C (M1 Ultra olan da 2 adet Thunderbolt) ve SD kart okuyucu ile birlikte geliyor. Buna ek olarak cihaz, aynı anda 4 adet 4K TV veya monitöre görüntü aktarabiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan M1 Max işlemcisi sayesinde, geçtiğimiz dönemde tanıtılan 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 2.5 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Grafik performans tarafındaysa, Radeon Pro 5700XT kullanan 27 inç iMac modelinden 3.4 kat daha iyi olduğu belirtiliyor. M1 Ultra çipini kullanan versiyonu ise, 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 3.8 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 90 daha yüksek performansa sahip. Ayrıca, 28 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro modelinden de yüzde 60 daha hızlı. Grafik performansına baktığımızdaysa, 27 inç boyutundaki iMac'ten 4.5 kat, Mac Pro'dan ise yüzde 80 daha performanslı. Ayrıca M1 Max işlemcili versiyon 32GB ila 64 GB arasında değişen RAM seçenekleri sunarken, M1 Ultra'lı versiyonu 64GB ila 128GB arasında değişen seçeneklerle birlikte geliyor. Mac Studio teknik özellikleri HDMI, 10 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakıDört adet Thunderbolt 4, 2 USB-A, HDMI, 10 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakıBaşlangıç fiyatı35 bin 999 TL69 bin 999 TL macbook pro ukt
İşlemci: A13 işlemciBoyut: 27 inçEkran: maksimum 600 nit, 1 milyar renk ve P3 renk gamutu,5K Retina ekranKamera: 12 MP Ultra Geniş kamera Ses: Dört adet force-cancelling özellikli woofer, Fiyat: 27 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar
Özellikler/ModelM1 Max Mac StudioM1 Ultra Mac Studioİşlemci 110 çekirdekli CPU'ya, 24 çekirdekli GPU'ya ve 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip Apple M1 Max çip20 çekirdekli CPU'ya, 48 çekirdekli GPU'ya ve 32 çekirdekli Neural Engine'a sahip Apple M1 Ultra çipİşlemci 210 çekirdekli CPU'ya, 32 çekirdekli GPU'ya ve 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip Apple M1 Max çip (fiyat farkı yansıyor)20 çekirdekli CPU'ya, 64 çekirdekli GPU'ya ve 32 çekirdekli Neural Engine'a sahip Apple M1 Ultra çip (fiyat farkı yansıyor)RAM32GB/ 64GB64GB/ 128GBHafıza512GB/ 1TB/ 2TB/ 4TB/ 8TB1TB/ 2TB/ 4TB/ 8TBKablosuz bağlantıWi-Fi 6, Bluetooth 5Wi-Fi 6, Bluetooth 5Ön tarafındaki girişleriki adet USB-C bağlantı noktası, bir adet SDXC kart yuvasıİki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir adet SDXC kart yuvasıArka tarafındaki girişlerDört adet Thunderbolt 4, 2 USB-A,
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Mac Studio özellikleri
Mac Studio olarak adlandırılan yeni model, profesyonellere hitap ediyor. Boyut olarak 7.7 inç genişliğe ve 3.7 inç uzunluğa sahip olan dikdörtgen prizma şeklindeki cihaz, içerisinde MacBook Pro modellerinde gördüğümüz M1 Max ve yeni M1 Ultra işlemcisiyle birlikte geliyor.
Cihazın arka tarafında 4 adet Type-C Thunderbolt girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 10 Gbps Ethernet, 2 adet USB-A, HDMI ve Pro Audio Jack (Hi-Res) girişi bulunuyor. Buna ek olarak, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 standartlarıyla birlikte geliyor. Ön tarafında ise 2 adet Type-C (M1 Ultra olan da 2 adet Thunderbolt) ve SD kart okuyucu ile birlikte geliyor.
Buna ek olarak cihaz, aynı anda 4 adet 4K TV veya monitöre görüntü aktarabiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan M1 Max işlemcisi sayesinde, geçtiğimiz dönemde tanıtılan 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 2.5 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Grafik performans tarafındaysa, Radeon Pro 5700XT kullanan 27 inç iMac modelinden 3.4 kat daha iyi olduğu belirtiliyor.
M1 Ultra çipini kullanan versiyonu ise, 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 3.8 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 90 daha yüksek performansa sahip. Ayrıca, 28 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro modelinden de yüzde 60 daha hızlı.
Grafik performansına baktığımızdaysa, 27 inç boyutundaki iMac'ten 4.5 kat, Mac Pro'dan ise yüzde 80 daha performanslı. Ayrıca M1 Max işlemcili versiyon 32GB ila 64 GB arasında değişen RAM seçenekleri sunarken, M1 Ultra'lı versiyonu 64GB ila 128GB arasında değişen seçeneklerle birlikte geliyor.
Mac Studio teknik özellikleri
HDMI, 10 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakıDört adet Thunderbolt 4, 2 USB-A,
HDMI, 10 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakıBaşlangıç fiyatı35 bin 999 TL69 bin 999 TL
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