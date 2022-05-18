Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı! - Haberler

Apple'ın Mart ayında tanıttığı Mac Studio ve Studio Display ürünleri SDN ofisinde! İşte çıkışıyla oldukça ses getiren Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!

Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. iPhone SE 2022, Mac Studio, M1 Ultra ve iPad Air 5'in yanı sıra iPhone 13 için yeni renk seçeneğinin tanıtıldığı etkinlikte M1 Max ve M1 Ultra işlemcili Mac Studio ile birlikte Studio Display de tanıtıldı.

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Studio Display özellikleri

Studio Display, 600 nit maksimum parlaklığa sahip olarak çıktı. 1 milyar renk gösterip ve P3 renk gamutuna destek veren ürün, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak.Mini-LED teknolojisini benimsemeyen ve 5K çözünürlük sunan Studio Display, True Tone teknolojisi ile renk sıcaklığını ortama göre değiştirebilecek. Ayrıca parlak ışık kaynaklarıyla aydınlanan çalışma alanları için ise bir nano-texture cam seçeneği ve A13 Bionic işlemciye sahip.

Studio Display ile yeni özellikler de geldi. 12 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan ürün, Yerleşik olarak stüdyo kalitesinde üçlü mikrofon dizilimi ve hoparlör sistemlerini de içeriyor. Tasarım olarak bakıldığında ürün yerleşik stant sayesinde kullanıcılar ekranı 30 dereceye kadar eğebilme imkanı sağlıyor. Ayrıca VESA montaj adaptörü seçeceği ise yatay ve dikey kullanımı destekliyor.

Studio Display; ağ bağlantısı, yüksek hızlı çevre birimleri ve depolama aygıtları gibi seçeneklerin doğrudan ekrana bağlanabilmesi için 10 GBps'ye kadar çıkan üç adet USB-C portuna sahip. Ürün, şarj etme konusunda da oldukça iddialı. Zira 96W'a kadar güç sağlayabilen ekran, 14 inç MacBook Pro'yu bile hızlı şarj edebilme yeteneğine sahip.

Studio Display teknik özellikleri