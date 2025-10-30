Mac DeMarco, 2026'da İstanbul'da Konser Verecek

Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümantalist ve yapımcı Mac DeMarco, 2 Temmuz 2026'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

DeMarco, Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserde, "For the First Time", "My Kind of Woman", "Chamber of Reflection" gibi çok bilinen eseri ile yeni şarkılarını hayranlarıyla paylaşacak.

Yaptığı müzik tarzını "jizz jazz" olarak tanımlayan DeMarco, bağımsız müzik sahnesine ilk olarak 2012'de adım attı ve o zamandan bu yana 6 stüdyo albümü yayınladı.

Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Primavera Sound, Fuji Rock Festival gibi önemli festivallerde sahne alan şarkıcının bu yıl yayınlanan son albümü "Guitar" büyük ses getirdi.

DeMarco, kendi kurduğu plak şirketiyle yeni yetenekleri de müzik sektörüne kazandırmaya başladı.

Biletler, yarın 10.00'da satışa çıkacak.