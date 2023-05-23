Maaşlarını alamayan işçiler vinçe çıkarak eylem yaptı

Zonguldak'ta maaşını alamadığını iddia eden işçi vince çıkarak eylem yaptı. İnşaat vincine çıkan 4 işçi intihar girişiminde bulundu.

Zonguldak'ta maaşını alamadığını iddia eden işçi vince çıkarak eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Üzülmez Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre yüklenici firmada çalışan işçiler, 2 aydır maaşını alamaması sebebiyle eylem yaptı. 4 işçi ise inşaat vincine çıkarak intihar girişimindebulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - ZONGULDAK