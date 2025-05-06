Maarif Orkestrası Bornova'da Konser Verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Bornova'da konser verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesinde gerçekleştirilen etkinliğe eğitim yöneticileri, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Maarif Orkestrası, repertuvarındaki eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, topluluğun geçmişten bugüne uzanan kültürel bir köprü inşa ettiğini belirterek, "İzmir eğitim ailesi olarak bu kültürel yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.