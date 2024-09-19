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Maaria Wirkkala ve Yasemin Özcan'ın Sergileri Arter'de

Maaria Wirkkala ve Yasemin Özcan'ın Sergileri Arter'de
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Sanatçı Maaria Wirkkala'nın 'Karaya Çıkmak Yasaktır' yerleştirmesi, Arter'de izleyiciyle buluşuyor. Aynı zamanda Yasemin Özcan'ın 'Islak Zemin' kişisel sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Her iki sergi de farklı konulara odaklanarak sanat dünyasına katkıda bulunuyor.

Sanatçı Maaria Wirkkala'nın 2007'de 52. Venedik Bienali'nde sergilenen ve aynı yıl Arter Koleksiyonu'na dahil edilen "Karaya Çıkmak Yasaktır" başlıklı yerleştirmesi, İstanbul'da ilk kez Arter'in 1. kat galerisinde izleyiciyle buluşuyor.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer üstleniyor. Sanatçı sergide, kendi anılarını, toplumsal ve politik meselelerle bir araya getiriyor.

Her kitapta Arter Koleksiyonu'nda yer alan tek bir esere odaklanan "Arter Yakın Plan" dizisinin beşinci kitabı da Wirkkala'nın yerleştirmesini ele aldı.

Tasarımını Esen Karol'un üstlendiği kitap, serginin küratörü Nilüfer Şaşmazer'in giriş metninin yanı sıra sanatçıyla gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşiyi de içeriyor. Kitapta ayrıca Orhan Cem Çetin tarafından çekilen yerleştirme fotoğrafları ve eseri yakın planda yorumlayan kareler de yer alıyor.

Sergi, 23 Şubat 2025'e kadar görülebilecek.

"Islak Zemin" sergisi

Yasemin Özcan'ın "Islak Zemin" başlıklı kişisel sergisi, seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans alanında sanatçının yeni üretimlerini bir araya getiriyor.

Sergi aynı zamanda insanın toprakla, hatırlamanın dille, otobiyografinin kurguyla ilişkisi üzerinden nesiller arası aktarım, göç ve kimlik inşası konularına odaklanıyor.

Küratörlüğünü Eda Berkmen'in üstlendiği sergi, 6 Nisan 2025'e kadar Arter'in giriş kat galerisinde ziyaret edilebilir.

Sergiye eşlik eden yayında ise serginin küratörü Eda Berkmen'in sanatçıyla gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşinin yanı sıra Kaya Genç, Evrim Kaya ve Işın Önol'un bu kitap için kaleme aldıkları metinler yer alıyor.

Arter'in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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