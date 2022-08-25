Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı Güncel Haberler Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu Çin'in güney kıyılarına ulaştı. Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu Çin'in güney kıyılarına ulaştı. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, tayfun ilk olarak sabah saatlerinde Guangdong eyaleti kıyısındaki Dientay şehrinde etkisini gösterdi. Saatteki hızı 119 kilometreye ulaşan rüzgarları taşıyan tayfun, eyaletin batı bölümünde sağanağa sebep oldu. Kuzeybatı yönünde Maoming ve Yangciang şehirlerini etkileyen tayfunun şiddeti azalarak batıdaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin içlerine ilerlemesi bekleniyor. Tayfunun İnci Nehri Deltası'ndan uzaklaşmasıyla, Guangdond eyaletinde tedbir amacıyla kapatılan Cuhay şehrinin Hınçing Limanı açılırken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı. Ma-on, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan 9. tayfun olmuştu. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Filipinler Guangdong Güncel Haberler

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