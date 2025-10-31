Haberler

M23 Grubundan Macron'un Goma Açıklamasına İtiraz

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 ve siyasi kanadı AFC, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Goma Uluslararası Havalimanı'nın açılması yönündeki çağrısına itiraz etti. M23 Sözcüsü Kanyuka, böyle bir adımın ancak barış görüşmeleri çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ve siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Goma Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması yönündeki çağrısına itiraz etti.

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür bir adımın ancak Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da süren barış görüşmeleri çerçevesinde atılması gerektiğini belirtti.

Macron'un açıklamasını "zamansız" olarak nitelendiren Kanyuka, "AFC/M23, Fransa'nın Goma çevresindeki yerinden edilmiş kişiler üzerinden çıkar sağlayan bazı insani grupların etkisine kapılmaması gerektiğini hatırlatır." ifadesini kullandı.

Kanyuka, Fransa'nın bölgede geçmişteki zor ve trajik hatıraları canlandıracak karar ve tutumlardan kaçınması gerektiğine dikkati çekerek, daha temkinli davranması gerektiğini bildirdi.

Macron, dün Paris'te düzenlenen "Büyük Göller Bölgesi'nde Barış ve Refah Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Goma Uluslararası Havalimanı'nın gelecek haftalarda insani uçuşlara açılacağını ve yardım koridorlarının güvence altına alınacağını duyurmuştu.

Bu arada KDC hükümeti, ülkede yaklaşık 7 milyon kişinin yerinden edildiğini belirtirken isyancı grup M23, kendi kontrolündeki bölgelerde insani acil durum kalmadığını, yerinden edilen insanların evlerine döndüğünü savunuyor.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Temmuz ayında Katar'ın başkenti Doha'da KDC hükümetiyle ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen isyancı grup ile ordu arasındaki çatışmalar halen devam ediyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
