M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme! - Haberler

Apple'ın WWDC etkinliği kapsamında MacBook Air ve MacBook Pro 2022 duyuruldu. İki yıl sonra ilk defa görücüye çıkan MacBook Air, M2 yongası ile her zamankinden daha fazla performanslı olacak. ABD'de olayların kalbinde M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme ile karşınızdayız!

M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme

MacBook Air 2022 özellikleri neler?

WWDC 2022 ile duyurulan yeni MacBook'un göze çarpan ilk değişikliği tasarım tarafında oldu. 2021 model MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç'e benzeyen yeni Air, daha ince çerçeveler ile çentikli bir ekrana yer veriyor.

MacBook Air 2022 ekranı ise Liquid Retina olarak geliyor. Bu, daha önceki modellere kıyasla gözle görülür bir parlaklık ve renklerde artış sağlayacak. 13,6 inçlik bir ekran boyutuna yer veriyor. 500 nit ve öncekinden yüzde 25 daha parlak olan ekran, 1 milyar renk sunuyor.

Donanım tarafında ise MacBook Air kullanıcıları tatmin edecek. MacBook Air ve MacBook Pro 2022'ye M2 yongası güç verecek. Yeni MacBook Air ve Pro, M2 çipine sahip olan ilk Mac cihazı olacak. Yeni yonga, dört verimlilik ve dört yüksek performanslı çekirdek olmak üzere 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Yeni çip; M1 Pro ve M1 Max'ten daha az, M1'den ise yüzde 18 daha güçlü.

Apple, daha önce MacBook Pro modelleri için duyurduğu MagSafe şarj konektörünü yeni MacBook Air ile de sundu. 30 dakikada %50 şarj olan 67 watt'lık adaptör ile hızlı şarj desteği yer alacak.

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