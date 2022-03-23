- Lviv Veterinerlik Fakültesi yüzlerce sivile ev sahipliği yapıyor

LVİV - Ukrayna'da Lviv Veterinerlik Fakültesi spor salonu, çatışma bölgelerinden kaçan sivil halka ev sahipliği yapıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv Veterinerlik Fakültesi spor salonu yüzlerce savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'nın çatışma bölgelerinden kaçan sivil halk spor salonuna sığındı. Günlerdir spor salonunda yaşayan bazı siviller şehirlerinde yaşanan çatışmalar sona erene kadar burada kalacaklarını belirtirken, bazıları ise birkaç gün sonra ülkeden çıkış yapmak için en yakın sınır kapısına gideceklerini söyledi.

Günlerdir spor salonunda konaklayan Azamat Aiazbaiev, "Kiev'de doğdum. Kiev'den Lviv'e geldim. Şimdi ailemle buradayız. Buradaki diğer insanlarla birbirimize yardımcı oluyoruz. Ne zaman eve gideceğimi bilmiyorum. Ama şu anda burada çalışıyorum ve insanlara yardım ediyorum. 2-3 haftaya evime geri dönmeyi umuyorum. Şu anda bir planım yok. Çünkü bu durumda geleceğe dair herhangi bir plan yapamam. Bir yere gitmeyi planlamıyorum. Ülkemdeyim, buradayım. Başka bir ülkeye gitmeyeceğim. Çünkü burası benim evim. Buradan ayrılmayacağım. Şu anki planım savaş sona erene kadar Lviv'de kalmak" dedi.