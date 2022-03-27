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Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Lviv, saldırı sonrası görüntülendi Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından şehirden yeni görüntüler geldi.

- Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

LVİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından şehirden yeni görüntüler geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Lviv şehrine yöneldi. Rusya tarafından akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni görüntüler kaydedildi. Rus ordusunun 3 roket saldırısı düzenlediği şehirde en son Lviv Valisi Maksim Kozitskiy 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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