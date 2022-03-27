Lviv, saldırı sonrası görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Lviv, saldırı sonrası görüntülendi Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından şehirden yeni görüntüler geldi.
- Lviv, saldırı sonrası görüntülendi
LVİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından şehirden yeni görüntüler geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Lviv şehrine yöneldi. Rusya tarafından akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni görüntüler kaydedildi. Rus ordusunun 3 roket saldırısı düzenlediği şehirde en son Lviv Valisi Maksim Kozitskiy 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.