(LVİV)- Lviv'de Yön Tabelaları Kapatılmaya Başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(LVİV)- Lviv'de Yön Tabelaları Kapatılmaya Başlandı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
 - Güncelleme:

- Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı Ukrayna'nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.

- Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 25. gününde devam ederken, Ukrayna'nın Lviv şehrinde saldırılara karşılık savunma hazırlıkları sürüyor. Şehrin dışında bulunan yön tabelaları Rus saldırıları ihtimaline karşın kapatılmaya başlandı. Bu sayede Rus askerlerinin gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor. Daha önce Kiev'de gerçekleşen saldırıların ardından şehirdeki yön tabelaları kapatılmıştı.

(LVİV)- Lviv'de Yön Tabelaları Kapatılmaya Başlandı

(LVİV)- Lviv'de Yön Tabelaları Kapatılmaya Başlandı

(LVİV)- Lviv'de Yön Tabelaları Kapatılmaya Başlandı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title