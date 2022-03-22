Lviv Katolik Kilisesi'nde heykeller korumaya alınıyor

Ukrayna'nın Lviv kentinin merkezinde yer alan Katolik kilisesinin içerisinde yer alan heykeller ve tarihi yapılar, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı korumaya alındı.

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv şehrinde halk muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Kentin merkezindeki Katolik kilisenin iç kısmında yer alan heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi. Kilisenin içerisine büyük bir iskele kurulduğu ve kalan tarihi yapılarında sünger ile kaplanacağı öğrenildi.

Öte yandan Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının da kilisenin içerisinde sergilendiği dikkat çekti.

(İsmail Coşkun - Volkan KayalarİHA)