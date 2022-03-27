Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı - Söndürme çalışmaları
AA - Güncel
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Bölgeden yükselen dumanlar, Görevlilerin söndürme çalışmaları LVIV -Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulmasının ardından, söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Bölgeden yükselen dumanlar,
Görevlilerin söndürme çalışmaları LVIV - Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulmasının ardından, söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, söndürme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.