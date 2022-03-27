Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor - Haberler

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Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor Ukrayna'nın Lviv kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği saldırı sonucu vurulan yakıt deposundaki hasar almayan yakıt tankları, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı boşaltılıyor.

- Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği saldırı sonucu vurulan yakıt deposundaki hasar almayan yakıt tankları, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı boşaltılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları 32. gününde devam ediyor. Rusya'nın dün akşam Lviv kentindeki bir yakıt deposunu vurmasının ardından hasar almayan diğer tanklar, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı olay yerine getirilen tankerlerle boşaltılıyor. Çok sayıda tankerin deponun dışında hazır olarak beklediği görülürken, içeride dolumu gerçekleştirilen tankerler bilinmeyen bir noktaya götürülüyor.

Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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