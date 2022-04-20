Lviv'de Rusya Saldırısı Sonrasında Sivil Kayıplar

Lviv'de acil durum ekipleri, Rus füze saldırısında hedef olan oto sanayi bölgesinde çıkan yangına müdahale etti. Lviv'in valisi, ilk belirlenenlere göre, füzelerden üçünün Ukrayna ordusu tarafından kullanılmayan depolara ve birinin ise tamirhanelerin olduğu bölgeye düştüğünü öne sürdü

DailyMotion.com / Güncel