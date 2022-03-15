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Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı Ukrayna'nın Lviv kentinde sabah saatlerinde çalmaya başlayan sirenlerin ardından sokakta olan siviller alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı.

- Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde sabah saatlerinde çalmaya başlayan sirenlerin ardından sokakta olan siviller alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde sabah saatlerinde siren sesleri yükseldi. O anlarda sokakta olan birçok kişi panik halinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı. Yaklaşık 5 dakika boyunca çalmaya devam eden siren sesleri altında otoparkın güvenli bölgelerinde korkuyla bekleyen siviller, yapılan anons sonrasında otoparktan ayrıldı.

Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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