- Lviv'de halk, sirenler sonrası AVM otoparkına sığındı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde sabah saatlerinde çalmaya başlayan sirenlerin ardından sokakta olan siviller alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde sabah saatlerinde siren sesleri yükseldi. O anlarda sokakta olan birçok kişi panik halinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı. Yaklaşık 5 dakika boyunca çalmaya devam eden siren sesleri altında otoparkın güvenli bölgelerinde korkuyla bekleyen siviller, yapılan anons sonrasında otoparktan ayrıldı.