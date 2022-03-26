- Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: "Rus roketleri, yakıt deposunu vurdu"

KİEV - Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Lviv kentine düşen Rus roketlerinin akaryakıt deposuna isabet ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Lviv kentini hedef almasının ardından kentte bulunan bir akaryakıt deposunda yangın çıktı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, roketlerin yakıt deposunu hedef aldığını duyurarak, "Bombardımanda yakıt deposu hedef alındı. Sivil alanlar zarar görmedi. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor. Herkesten tehlike geçene kadar sığınaklarda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy de Lviv'in 2 roketle vurulduğunu ve saldırıda 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.