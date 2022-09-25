Lütfü Savaş: 'Türk futbolunun kurtuluş reçetesi kulüplerin altyapıya önem vermeleri'

Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olarak, kulüplerin öncelikle altyapıya önem vermeleri, umut vadeden futbolcuları bünyelerinde tutup, değerini bulan oyuncuları da elden çıkarmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Haftanın Konuğu" programına konuk oldu. Teknik direktör değişikliğinden transferlere, milli takımlardan Aba güreşlerine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulunan Savaş, Hatayspor'un hedefleri hakkında da bilgiler verdi. Programda ilk olarak güney ekibinin bu sezon uyguladığı transfer politikası hakkında konuşan Başkan Savaş, "Herkes Hatayspor'dan flaş bir başlangıç bekliyordu ancak her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Teknik direktörün genç olması, ufkunun açık olması ve başarıyı arzulaması bizim için çok önemli. Teknik direktör seçimini bunlara dikkat ederek yapıyoruz. Transfer edeceğimiz futbolcuların sadece sporcu geçmişine değil aynı zamanda sosyal hayatına da bakıp öyle transfer etme kararı alıyoruz" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN KURTULUŞ REÇETESİ KULÜPLERİN ALTYAPIYA ÖNEM VERMELERİ"

Türk futbolunda altyapı ve milli takım hakkında görüşlerini aktaran Savaş, "Herkesin konuşup da yapmadığı futbol adına iyi hareketleri biz altyapımızda uyguluyoruz. Hatayspor gelecek yıllarda altyapıdan birçok futbolcuyu A takımına kazandıracaktır. Rezerv ligi proje olarak çok faydalı görüyorum ancak daha planlı bir şekilde başlatılması gerekirdi. Türk Futbolunun kurtuluş reçetesi olarak, kulüplerin öncelikle altyapıya önem vermeleri, umut vadeden futbolcuları bünyelerinde tutup, değerini bulan oyuncuları da elden çıkarmaları gerekiyor. T.C. Pasaportu olan gençlerimizin hangi takımda oynadığına bakmaksızın Türk statüsünde sayılması gerekir. Başkaları keşfetmeden Milli takımımıza kazandırmak lazım. Bunu yapamıyorsak da keşfedene saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINDA DAHA KARİYERLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

Türk futbolunun güvene ihtiyacı olduğuna değinen Başkan Savaş, milli takımın daha üst liglerde oynaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Takımı sahiplenen insan sayısı arttığı zaman gelirler de artış gösteriyor. Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de üst üste 2 maç kaybettiğiniz zaman stada gelen izleyici sayısı da azalıyor. Birlikte hareket etmek gerekiyor ancak Türk futbolu maalesef birlikte kalkınamıyor. Türk futbolunun güvene ihtiyacı var. Güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Daha önce de aleyhimize çok karar verildi ancak hiç sesimiz çıkmadı. VAR sistemi varken bu kadar hata olması içimizi acıtıyor. Milli takımın hedefi B Ligi değil daha üst sıralar olmalı. Kuntz'u yetersiz gördüğüm için söylemiyorum ama A Milli Takım'ın başında yerli veya yabancı daha kariyerli bir teknik direktör olmalı."

"KADIN FUTBOLUNDA İDDİALI BİR KADRO KURDUK"

Hatay'da kadın futbol takımına destek için taraftarlara çağrıda bulunan Lütfü Savaş, "Kadın futbolu Avrupa'da çok ilgi görmeye başladı. Biz de bu sezon iddialı ve ilk 5 için mücadele edecek bir kadro kurduk. Tüm futbolseverleri kadın futboluna destek olmak adına maçlarımıza bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

"TÜRK DÜNYASINI HATAY'DA MİSAFİR ETTİK"

Başkan Savaş programda son olarak Aba Güreşleri hakkında bilgiler vererek, "Aba Güreşleri bizim için çok önemli. 35 ülkeden katılımın olduğu bu seyir zevki yüksek organizasyonda tüm Türk dünyasını Hatay'da misafir ettik. Geniş katılımlı bir izleyici sayısına da ulaştık" şeklinde konuştu.

(İHA)