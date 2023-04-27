Lütfü Savaş'tan Bakan Kurum'a: 'Binlerce Sayfalık Raporları ve Planları Kapsayan Strateji Belgemizi, 17 Kasım 2021'de Size Sunduk, Bunun da Gereğini...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Binlerce sayfalık raporları ve planları kapsayan Strateji Belgemizi, 17 Kasım 2021'de size sunduk, bunun da gereğini yapmadınız. Yıllar sonra akıl başa gelmiş olmalı ki; bizim dönüşüm istediğimiz alanları 6 Şubat depremlerinden sonra ‘riskli alan’ ilan ettiniz. Emin olun bize vereceğiniz cevabı şahsım ve Hataylılar büyük merakla bekliyor” yanıtını verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Binlerce sayfalık raporları ve planları kapsayan Strateji Belgemizi, 17 Kasım 2021'de size sunduk, bunun da gereğini yapmadınız. Yıllar sonra akıl başa gelmiş olmalı ki; bizim dönüşüm istediğimiz alanları 6 Şubat depremlerinden sonra 'riskli alan' ilan ettiniz. Emin olun bize vereceğiniz cevabı şahsım ve Hataylılar büyük merakla bekliyor" yanıtını verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ; Üsküdar'da sertifika töreni, tapu dağıtımı, anahtar teslim ve temel atma programlarında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisine yönelik Hatay'da kentsel dönüşüm projelerine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Bakan Kurum, bugün katıldığı programda Lütfü Savaş'a yönelik şunları dedi:

"Çıkmış, 'Bakanlık, kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı' diyor. Şimdi, ben kendisine soruyorum. Kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten, belediye başkanı olarak mı soruyorsunuz bunu bize? Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok. Kaldı ki hiçbir dönüşümü, dönüşüm projesini başlatmamışlar, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlar. Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanlarınızı rahatlatamazsınız"

"BİNLERCE SAYFALIK RAPORLARI VE PLANLARI KAPSAYAN STRATEJİ BELGEMİZİ, 17 KASIM 2021'DE SİZE SUNDUK, BUNUN DA GEREĞİNİ YAPMADINIZ"

Lütfü Savaş ise, Kurum'un bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Savaş, şu açıklamayı yaptı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum; 1 Aralık 2016 tarihli resmi yazı ile Bakanlığınızdan 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' istedik, yazımıza cevap verme zahmetinde bile bulunmadınız. 7 Mayıs 2019'da Bakanlığınızdan gelen kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesini isteyen yazınız bizi sevindirmişti. Dedik ki; 'Nihayet dönüşüm yapılacak'. Olağanüstü bir çalışmayla ciltler dolusu, binlerce sayfalık raporları ve planları kapsayan Strateji Belgemizi, 17 Kasım 2021'de size sunduk, bunun da gereğini yapmadınız. Yıllar sonra akıl başa gelmiş olmalı ki; bizim dönüşüm istediğimiz alanları 6 Şubat depremlerinden sonra 'riskli alan' ilan ettiniz. Emin olun bize vereceğiniz cevabı şahsım ve Hataylılar büyük merakla bekliyor. Bu arada, kentsel dönüşüm karşıtı miting iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kentsel dönüşümü bizim planlayıp Bakanlığınıza sunduğumuzu, mitingdeki itirazımızın rant elde etme girişimlerini önlemeye yönelik olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Size haftaya yeni sorularım da olacak. Tabii Hataylılar'ın cevaplarınızı yıllarca beklemeye tahammülünün kalmadığını da biliniz."