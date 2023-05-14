Lütfü Savaş, Oyunu Kullandı: "İnşallah Demokrasimiz İçin, Gelecek Nesiller İçin Güzel Sonuçlar Doğurur"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, oyunu kullandı. Savaş, "İnşallah demokrasimiz için, gelecek nesiller için güzel sonuçlar doğurur" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan illerden Hatay'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak üzere sandığa gitti.

Deprem öncesi komşu olan birçok ailenin, okul bahçelerinde, çadırkentlerde ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda kurulan sandık başlarında buluştuğu görüldü. Bazı seçmenler ise kayıplardan duydukları üzüntü nedeniyle oy kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eşi Nazan Savaş ve oğlu Alperen Savaş ile oylarını Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi İlkokulu'nda kullandı.

Savaş, "Bugün, 14 Mayıs Anneler Günü. Öncelikle bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hatay ve deprem bölgelerindeki bütün annelerin de bugüne kadar çektiği meşakkat, çektiği zorluk inşallah son bulsun diyorum. Bu seçim, Türkiye'de herkesin özlediği tabloyu netice verecek sonuçlar doğursun diyorum. Demokrasi için bugünkü seçimlerimiz hem de Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Biz de oyumuzu ailecek Ballıöz köyünde Ballıöz İlköğretim Okulu'nda kullandık. İnşallah demokrasimiz için, gelecek nesiller için güzel sonuçlar doğurur" dedi.