LÜTFİ KIRDAR'DA 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin tesadüfi bir karar olmadığını ifade ederek, " Milli egemenlikle geleceğimiz olan çocuklarımızın birlikte anılması ve bugünün onlara armağan edilmesi aslında çok büyük bir bakış açısının da göstergesi. Kendi içerisinde çok büyük bir anlam bütünlüğü oluşturduğunun çok temel bir göstergesi" dedi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen erken çocukluk dönemindeki çok yönlü ve çok kapsamlı yenilikçi çalışmalar ve uygulamaların çok önemli karşılıklar bulduğunu belirterek, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın erken çocukluk dönemi için İstanbul'umuzda hayata geçireceği bin tane anaokulu, valiliğimizin koordinasyonuyla adım adım ilerleyen çok önemli bir çalışma. Bu çalışma içerisinde bütün okullarımızın ve kurumlarımızın kapasitelerini geliştirirken yeni okurlar kurmak yenilikçi, üretken yeni nesil anlayışla yeni binalar tasarlarken aslında onların içerisinde bilim, kültür, sanat atölyeleri kurmak çocuklarımızın yarınlarına emin adımlarla yürümelerini temin etmek bizler için çok önemli. Bu bağlamda bugünü yarını kapsayan şekilde çocuklarımızın hem bugünün hem geleceğin becerileriyle donatacak şekilde bütün eğitimciler olarak hem birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili mesajının da okunduğu etkinlik, Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu ve Kağıthane Çeliktepe Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile devam etti.

Etkinlik, Üsküdar Masal Okulu öğretmenlerinin müzikli masal anlatımı, Kadıköy Ferudun Tümer Anaokulu öğrencilerinin 'Tebessüm' isimli müzikli dans ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel