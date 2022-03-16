Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir"
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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