Lush, Gazze İçin Dayanışma Amaçlı Mağazalarını Kapatma Kararı Aldı

İngiltere'nin önde gelen kozmetik mağaza zincirlerinden Lush, Gazze'de açlığın sona erdirilmesi çağrısıyla İngiltere'deki mağazalarını, fabrikasını ve internet sitesini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

İngiltere'de 100'den fazla mağazası bulunan dünyanın önde gelen kozmetik mağaza zincirlerinden Lush'tan yapılan açıklamada, "Lush ailesi olarak Gazze'de açlıktan ölen insanların görüntülerini gören milyonlarca insanın hissettiği acıyı paylaşıyoruz." ifadesi yer aldı.

"İsrail acil insani yardımların engellerken dünyanın geri kalanı gibi biz de yardım etmenin yollarını bulmakta zorlanıyoruz." denilen açıklamada, Lush'ın güçlü bir destek mesajı göndermekten başka imkanı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "3 Eylül Çarşamba günü İngiltere'deki mağazalarımızı, internet sitemizi ve fabrikalarımızı bir günlüğüne kapatarak her zamanki işlerimizi durduracak, mağaza vitrinlerine ' Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız' mesajı asacağız." ifadeleri kullanıldı.

Mağaza kapatmanın kolay bir karar olmadığı ancak pek çok Lush müşterisinin de Gazze konusunda benzeri düşüncelere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, geliri Filistinli çocukların ruh sağlığına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere üretilen "karpuz dilimi sabun" bağış kampanyasına işaret edildi.

Bu ürünün, Lush tarihindeki en başarılı bağış kampanyası olduğuna değinilen açıklamada, sabunun Gazze'deki tıbbi hizmetlere destek ve ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara protez sağlamak için tekrar satışa çıkacağı aktarıldı.

"Lush bir günlük kazancını kaybederken İngiltere hükümeti de Lush'ın ve müşterilerinin bir günlük vergisini kaybediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, hükümete de seslenildi.

Açıklamada, "Kapatma kararımızın gönderdiği mesajı umarız duyarlar. Ölüm ve yıkıma son vermek için hükümetin daha fazla adım atması gerekir. Bunlar arasında İngiltere'den yapılan silah satışlarına son vermek de yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünyada 50'den fazla ülkeye satış yapan İngiliz mağaza zinciri Lush'ın açıklamasında, diğer ülkelerdeki Lush mağazalarından da benzeri bir dayanışma hamlesi beklendiği kaydedildi.