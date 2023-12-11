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Lupita Nyong'o, 74. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

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Almanya'da düzenlenecek olan 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığına Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o getirildi. Nyong'o, Oscar ödüllü bir oyuncu ve 2014 yılında '12 Yıllık Esaret' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.

Almanya'da, 15 Şubat-25 Şubat 2024'te düzenlenecek 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o getirildi.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü oyuncu, yönetmen ve yapımcı Lupita Nyong'o'nun 74. Berlinale'nin jüri başkanlığını yapacağı duyuruldu.

Aralarında "Black Panther" ve "12 Yıllık Esaret'in" de bulunduğu birçok filmde yer alan 40 yaşındaki Nyong'o, 2014'te "12 Yıllık Esaret" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü"nü almıştı.

74. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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