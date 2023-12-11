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Lupita Nyong'o, 74. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

11 Aralık 2023 16:47 Güncelleme: 16:48 Abone Ol

Almanya'da düzenlenecek olan 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığına Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o getirildi. Nyong'o, Oscar ödüllü bir oyuncu ve 2014 yılında '12 Yıllık Esaret' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.