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Son dakika haberi... LUNAPARKTA EĞLENCE TRENİ RAYDAN ÇIKTI; KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ, 3 YARALI

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Son dakika gündem haberi... Giresun'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninde yaralanıp, hastaneye kaldırılan 4 kişinin, kimlikleri belli oldu.

Giresun'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninde yaralanıp, hastaneye kaldırılan 4 kişinin, kimlikleri belli oldu. Kazada ağır yaralan Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28), tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, yanındaki eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile Yaren (17) ve Fatma Akbaş'ın (39) ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kentte görevli polis çiftin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi.

VALİ ÜNLÜ: GENCECİK POLİSİMİZİ KAYBETTİK

Giresun Valisi Enver Ünlü de Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi gören yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Ünlü, "Üzücü bir kaza yaşadık. Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Gencecik polisimizi kaybettik. Savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları iyi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Giresun Gülşen Güncel Haberler Son Dakika

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