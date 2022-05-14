LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı.

KOCAALİ, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gece saatlerinde, Kocaali Yalı Mahallesi'nde bulunan lunaparkta yangın çıktı. Lunaparkta bulunan büyük çadırda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyürken, alev çadırın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Lunapark, Kocaali, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title