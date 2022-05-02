Lunaparklar yeniden şenlendi

SAMSUN - Geçen sene Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kalan lunaparklar bu yıl adeta doldu taştı.

Korona nedeniyle 2 yıldır boş kalan lunaparklar eski bayramları artıyordu. Bu sene ise vakaların düşmesi sonucu bayramı dolu dolu yaşayan vatandaşlar lunaparka akın etti. Bayramda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcayan çocuklar, doyasıya eğlendi. En çok ilgiyi hızlı tren, çarpışan arabalar ve atlıkarınca görürken, yaşı daha küçük olanlar ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi.

Aileler çocuklarının doyasıyı eğlendiğini belirtti. Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar ise bayramları çok sevdiklerini söyleyerek, lunaparkta çok sevdiklerini, bayramın tadını çıkardıklarını ifade ettiler.