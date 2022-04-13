'Luma Kısa Film Festivali', 24 Mayıs'ta başlayacak

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Luma Kısa Film Festivali". 24-26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Hayal ettiği kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencileri desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla, hayata geçirilen festival, Yeditepe Üniversitesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde, yalnızca öğrencilerin başvurusuna açık yarışma bölümünün yanı sıra kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Jüride, oyuncu Onur Saylak da yer alacak

Kısa Film Senaryo Yarışması için 6 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek. Senarist Ece Yörenç, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Onur Saylak'tan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, 15 bin liralık yapım destek ödülü alacak üç kısa film projesi seçilecek.

Uzun metraj senaryo yarışmasının başvuruları 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Yönetmenler Ahmet Katıksız, Erdem Tepegöz ve Pelin Esmer'den oluşan jüri, 15 bin liralık ödülün sahibi olacak "En İyi Senaryo"yu seçecek.

Başvuruları 27 Nisan'da sona erecek kısa film yarışmasının jürisinde yönetmen Ali Bilgin, oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil ve senarist Sema Ergenekon yer alacak. Jüri tarafından, "Yılın En İyi 10 Öğrenci Fiilmi" belirlenecek.

Ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 10 bin lira verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla seçilecek bir kısa film ise "İzleyici Ödülü"ne değer görülecek.

Yarışmanın başvuruları, "lumakisafilm.yeditepe.edu.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.