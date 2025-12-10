Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yıldız, ilçeye bağlı Alacaoğlu, Düğüncübaşı ve Oklalı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Yıldız, köylerdeki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Eğitim faaliyetleri değerlendirildi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Altınöz, ilçelerdeki eğitim faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda, planlanan projeler de değerlendirildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Pınarhisar'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerin üretim ve satış alanlarını inceledi.

Satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini inceleyen ekipler, ürün hijyeni ve fiyat etiketi uygunluğunu kontrol etti.

Yol yapım çalışması

Pehlivanköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Hoşgör, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz mesai harcadıklarını belirtti.