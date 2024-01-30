Lüleburgaz Kaymakamı Deprem Bölgesine Yardım Gönderen Firmaları Ziyaret Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, deprem bölgesine yardım

gönderen firmaları ziyaret etti.

Yüce, ziyaretinde firma yetkililerine göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kahramanmaraş depremleri ile büyük bir afet yaşandığını belirten Yüce, depremin ilk gününden itibaren Lüleburgaz'da yardım kampanyaları başlatıldığını söyledi.

-"Minik kahramanlar iş başında" etkinliği

Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde "Minik kahramanlar iş başında" etkinliği düzenlendi.

Bir kreşte düzenlenen etkinlikte itfaiye personeli tarafından çocuklara yangın ve deprem eğitimi verildi.

Çocuklar daha sonra itfaiye araçlarına bindi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş yaptığı açıklamada, çocukların yangın ve afetlerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği konusu bilgi verildiğini söyledi.

Altıntaş, etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.