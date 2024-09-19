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Kuraklık Lüleburgaz Deresi'nde Yosun Oluşumuna Neden Oldu

Kuraklık Lüleburgaz Deresi'nde Yosun Oluşumuna Neden Oldu
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi kuraklık nedeniyle yosunla kaplandı. Aynı zamanda derenin akışının durma noktasına gelmesi, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde yoğun yosun oluşumuna sebep oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı.

Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Yosun özellikle derenin Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresi yoğun olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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