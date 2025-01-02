Lüleburgaz'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 21 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel