Lüleburgaz'da Zincirleme Trafik Kazası: 19 Yaralı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde işçi servislerinin de olduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Lüleburgaz D-100 kara yolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, minibüs ve otobüsün de aralarında olduğu 9 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.