Lüleburgaz'da zabıta ekipleri kan bağışında bulundu.

Zabıta personeli Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezince Kongre Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Ardından personel kan bağışında bulundu.

Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, personeline teşekkür etti.

Yıldız Yaz Kampı sona erdi

Lüleburgaz'da düzenlenen Yıldız Yaz Kampı sona erdi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde (LYSA) düzenlenen programda, Lüleburgaz Belediye

Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, kampa katılanlara belge verdi.

Ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Kitap okuma etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz'da "kitap okuma" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgazlı şair Nurettin Korkmaz öncülüğünde Kongre Meydanı'nda düzenlenen programa katılanlar bir saat kitap okudu.

Korkmaz, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, gençlere örnek olabilmek ve kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Mutlu bir gelecek için herkesin kitap okuması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, belirli zamanlarda bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.