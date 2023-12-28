Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı

Güncelleme:
Abone Ol

Lüleburgaz ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı ve bazı önlemler alındı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Lüleburgaz ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

İlçede etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title