Lüleburgaz'da yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı
Lüleburgaz ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı ve bazı önlemler alındı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Lüleburgaz ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
İlçede etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.