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Lüleburgaz'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Lüleburgaz'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı 11 derece, sisin gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.

Öte yandan sis nedeniyle tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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