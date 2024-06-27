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Lüleburgaz'da Yeşilçam tiyatro oyunu sahnelenecek

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Lüleburgaz ilçesinde Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından 'Yeşilçam' tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunun bilet satışları Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde devam ediyor. Ayrıca Lüleburgaz Belediyesi ve İnovasyon Merkezi işbirliğiyle bilişim atölyeleri açılacak.

Lüleburgaz ilçesinde "Yeşilçam" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum Devlet Tiyatrosunca "Yeşilçam" tiyatro oyununun sahneleneceğini bildirdi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde 27 Haziran Perşembe saat 20.30'da oynanacak oyunun bilet satışlarının sürdüğünü ifade eden Beyoğlu, bilet satışlarının kütüphane binasında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bilişim atölyeleri açılacak

Lüleburgaz Belediyesi ile İnovasyon Merkezi işbirliğinde bilişim atölyeleri açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, bilişim atölyeleri başvurularının başladığı bildirildi.

Atölyelerde 8-10 yaş grubundaki gençlere "Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarım", 11-14 yaş grubundaki gençlere "Roblox Stüdyo" ve "Minecraft Eğitim Sürümü" atölyelerinde eğitim verileceği belirtilen açıklamada, atölyelerin 8 grup halinde 1-29 temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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