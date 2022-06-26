Lüleburgaz'da yerli yulaf çeşitli tarla gününde tanıtıldı Lüleburgaz ilçesinde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı. Lüleburgaz ilçesinde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği "Aday", "Kahraman", "Kırklar" ve "Küçükyayla" çeşitlerinin, Alacaoğlu Köyü'ndeki demonstrasyon sahasında düzenlenen tarla gününde kalite ve verimleri test edildi. Tarla gününe Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaymakam Salih Yüce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile üreticiler katıldı. Alacaoğlu Köyü Muhtarı Ünal Çetin'e ait 4 dekarlık alanda denenen yerli yulaf çeşitlerinin hasadı sırasında Vali Ekici biçerdövere bindi. Vali Ekici, konuşmasında, yerli ve milli üretimlere önem verdiklerini söyledi. Tarımda da yerli tohumlardan hububat üretiminin arttırılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Ekici, deneme sahalarında bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarına en uygun tohumların araştırıldığını belirtti. Hasat sezonunun çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Ekici, bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Yulaf Birimi Uzmanı Turhan Kahraman da demonstrasyon sahasında hasadı yapılan yerli yulaf çeşitlerinin dekar başına 600 ila 900 kilogram arasında verim verdiğini aktardı. AA / Çınar Türkmen - Güncel Trakya Bölgesi Lüleburgaz Araştırma Güncel Haberler

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