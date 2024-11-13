Lüleburgaz'da Yerli Yulaf Çeşitleri İçin Demonstrasyon Sahası Kuruldu
Lüleburgaz'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan demonstrasyon sahasında 'Kuşak', 'Kınalı', 'Elmas' ve 'Kaymaklı' yerli yulaf çeşitleri ekildi. Bu çalışmalarla, bölgenin iklim koşullarına uygun yulaf çeşitleri belirlenerek yerli tohumla hububat üretiminin arttırılması hedefleniyor.
Lüleburgaz'da 4 yerli yulaf çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Emirali köyünde oluşturulan demonstrasyon sahasına "Kuşak", "Kınalı", "Elmas" ve "Kaymaklı" yulaf tohumu ekildi.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli tohumların bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin bölgeye uygun olanı tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.
Ekiplerin deneme sahasında takip ve kontrollerini gerçekleştireceğini ifade eden Sağdıç, yerli tohumla hububat üretimini arttırmak istediklerini söyledi.
Sağdıç, yerli yulaf çeşitlerinin hasadı sonrasında sonuçlarını üreticiler ile paylaşacaklarını kaydetti.