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Lüleburgaz'da Yerli Hibrit Tohumdan Ayçiçeği Üretimi Artıyor

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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, ilçede son 3 yılda 16 bin 550 dekar alanda yerli hibrit tohumdan ayçiçeği üretildiğini belirtti. Yerli tohumun kuraklık karşısındaki direnci nedeniyle cazip hale geldiğini aktaran Sağdıç, çiftçilerin yerli tohuma teşvik edildiğini ifade etti.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, ilçede son 3 yılda 16 bin 550 dekar alanda yerli hibrit tohumdan ayçiçeği üretildiğini belirtti.

Sağdıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli hibrit tohum ile ayçiçeği üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yerli tohumun kuraklık karşısındaki direnci nedeniyle cazip haline geldiğini aktaran Sağdıç, ilçede bu yıl yaklaşık 5 bin dekar alana yerli ayçiçeği tohumu ekildiğini kaydetti.

Kırklareli'nde son 3 yılda ekilen yerli hibrit tohumun yüzde 50'sinin Lüleburgaz ve köylerinde ekildiğini dile getiren Sağdıç, çiftçilerin yerli tohuma teşvik edildiğini ifade etti.

Yerli tohumda yükselişin devam edeceğine inandıklarını aktaran Sağdıç, "Dünya genelinde yaşanan kuraklık bizim bölgemizde de hissediliyor. Bu da ayçiçeği üreticisini zor durumda bırakıyor. Yerli tohumlar da tam bu yönde kuraklığa daha dayanıklı olarak üretiliyor. Kırklareli'nde son 3 yılda 16 bin 550 dekar alanda yerli hibrit tohumdan ayçiçeği üretildi. Umuyoruz ki bu sayı her yıl artacak, çiftçimiz ürettiğinin karşılığını fazlasıyla alacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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